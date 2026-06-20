Каков курс евро в Украине сейчас?
По состоянию на 19 июня официальный курс евро составляет 51,4563 гривны, сообщает НБУ.
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Средний курс евро в банках, по данным издания"Минфин", сегодня составляет:
- покупка – 51,28 гривны за евро;
- продажа – 52 гривны за евро.
В обменных пунктах, в свою очередь, ситуация с курсом следующая:Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
- покупка – 51,79 гривны за евро;
- продажа – 52,05 гривны за евро.
Как говорит директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, резких колебаний на рынке до конца июня не предвидится. Будут лишь незначительные изменения.
Сейчас в Украине действует режим "управляемой гибкости". То есть регулятор продолжает мягко контролировать ситуацию на рынке, в частности, благодаря своевременным валютным интервенциям.
За сколько сейчас можно купить 100 евро?
- в банке приобрести 100 евро сейчас можно примерно за – 5 200 гривен;
- в обменном пункте 100 евро можно купить примерно за – 5 205 гривен.
Сколько можно получить, если сдать 100 евро?
- если сдать 100 евро в банк, можно получить примерно – 5 128 гривен;
- при сдаче 100 евро в обменный пункт можно получить примерно – 5 179 гривен.
Отметим, что при сдаче евро следует обратить внимание на состояние купюр. Если они имеют незначительные повреждения, обмен осуществляется по стандартной процедуре. А вот валюта с признаками значительного износа сдается на инкассо.