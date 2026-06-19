Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 19 червня торгувався по 44,91 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 11 копійок проти 18 червня. Офіційний курс євро становив 51,45 гривні, отже його ціна впала на 48 копійок, повідомляє Нацбанк.

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А от 22 червня курс валюти буде таким:

долар – 44,90 гривні (-1 копійка);

євро – 51,46 гривні (+1 копійка).

До слова, чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 19 червня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,65 гривні , а продаж – по 45,14 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 45,01 гривні , а продаж – по 45,04 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,59 гривні, а продаж – по 45,03 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 19 червня був таким: у банках – купівля в середньому була по 51,30 гривні , а продаж – по 52 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,73 гривні , а продаж – по 52 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,52 гривні, а продаж – по 52,22 гривні.

Нагадаємо, попри підписання угоди між США та Іраном, ціна нафти навряд швидко стабілізується, і це також впливає на валютний ринок. За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, ситуація на Близькому Сході залишається окремим чинником тиску.

Щоправда, передумови для покращення ситуації є. Наприклад, під час перегляду облікової ставки наприкінці червня Нацбанк узяв до уваги "послаблення ризиків", пов'язаних із війною в Ірані.