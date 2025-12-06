Скільки можна отримати за 100 доларів 1996 року

Чинними є всі долари, випущені після 1914 року. Тому, ці банкноти можна вільно використовувати. Більшу роль грає саме стан купюр. Тобто, рівень їх пошкодження.

Чи приймають в Україні пошкоджені долари?

100 доларів 2006 року реалызуються за чинним обмінним курсом. Отримати більше можна лише від колекціонерів, якщо ваша банкнота чимось особлива, пише 24 Канал.

Зауважимо, що у 2023 році НБУ скасував поняття"незначно зношена" банкнота. Такі купюри мають вільно обмінюватись та використовуватись.

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,

– наголошує регулятор.

А от з тими купюрами, які мають ознаки значного пошкодження, ситуація дещо інша. Ці банкноти віддають на інкасо. Такий обмін відчутно відрізняється від звичайного, адже банк, якому ви передали купюру, віддає її іноземному банку-кореспонденту, аби здійснити цю операцію. Процедура відбувається за тарифами фінустанови.

Важливо знати! Постанов, які вказують, що певні долари випущені після 1914 року і перебувають в обігу зараз, не є чинними, наразі немає, повідомляє US Currency Education Program.

Що ще важливо знати про долари зараз?