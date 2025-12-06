Сколько можно получить за 100 долларов 1996 года

Действующими являются все доллары, выпущенные после 1914 года. Поэтому, эти банкноты можно свободно использовать. Большую роль играет именно состояние купюр. То есть, уровень их повреждения.

Принимают ли в Украине поврежденные доллары?

100 долларов 2006 года реализуются по действующему обменному курсу. Получить больше можно только от коллекционеров, если ваша банкнота чем-то особенная, пишет 24 Канал.

Заметим, что в 2023 году НБУ отменил понятие "незначительно изношенная" банкнота. Такие купюры должны свободно обмениваться и использоваться.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,

– отмечает регулятор.

А вот с теми купюрами, которые имеют признаки значительного повреждения, ситуация несколько иная. Эти банкноты отдают на инкассо. Такой обмен ощутимо отличается от обычного, ведь банк, которому вы передали купюру, отдает ее иностранному банку-корреспонденту, чтобы осуществить эту операцию. Процедура происходит по тарифам финучреждения.

Важно знать! Постановлений, указывающих, что определенные доллары выпущенные после 1914 года и находящиеся в обращении сейчас, не являются действующими, пока нет, сообщает US Currency Education Program.

Что еще важно знать о долларах сейчас?