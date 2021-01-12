В Україні хочуть запустити цифрову валюту центрального банку CBDC. За основу візьмуть блокчейн криптовалюти Stellar, яка займає 14 місце за величиною ринкової капіталізації.

Коли SDF розпочне свою діяльність в Україні

Відповідний меморандум про співпрацю Міністерство цифрової трансформації України та Stella Development Foundation (SDF) підписали 28 грудня. Про це мовиться на сайті Мінцифри.

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Офіційно SDF почне роботу в Україні в серпні 2021 року. Загалом про запуск в країні CBDC говорять ще з 2017 року.

"Співпраця зі Stellar Development Foundation сприятиме розвитку індустрії віртуальних активів в Україні та її інтеграції у світову фінансову екосистему. Ще одним важливим аспектом цієї співпраці є внесок у розвиток інфраструктури для української національної цифрової валюти", – заявив заступник міністра Мінцифри Олександр Борняков.

Яка мета проєкту

Співробітництво в розвитку ринку віртуальних активів в Україні.

Підтримка проєктів, пов'язаних із віртуальними активами.

Впровадження і регулювання обігу стейблкоінов в Україні.

Сприяння розробці цифрової валюти Центрального банку України.

Чому Україна взялась за цифрову валюту

Україна підтримала таку ідею, зважаючи на досвіді інших країн, до прикладу, Китаю, Японії, Сінгапуру та Франції. У Мінцифри хочуть адаптувати Україну до технологічних змін та зробити її конкурентоспроможною на фінансовому ринку Східної Європи.

Що таке цифрова валюта? Це валюта, яка входить до категорії електронних грошей. Вона не випускається центральними банками і може бути не підкріпленою національною валютою. Цифровою валютою вважається, наприклад, криптовалюти.

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