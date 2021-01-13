Українська гривня є недооціненою на 61,1%. Станом на січень 2021 року долар в нашій державі мав би коштувати не більше ніж 11 гривень.

Саме стільки має бути реальний курс долара в Україні за індексом Біг-Мака. Про це повідомляє британський журнал The Economist.

До теми Курс валют на 13 січня: долар і євро стрімко впали відносно гривні

Станом на січень 2021 року дна з фірмових страв, що продається у McDonald's Біг-Мак коштує в Україні 62 гривні. Тоді як американський бургер коштує 5,66 долара у США.

Довідка. Станом на 13 січня 1 долар в Україні коштує 28 гривень 5 копійок, євро – 34 гривні 8 копійок.

Яка валюта є найбільш недооціненою у світі

Перше місце недооціненої валюти дісталось валюті Лівану. Водночас першість серед переоцінених грошей дісталось швейцарським франкам.



Індекс Біг-Мака / Скриншот зі сайту The Economist

Що таке індекс Біг-Мака

Рейтинг Біг-Мака почали складати з 1986 року. Економісти вважають, що курс валюти має відповідати ціні певного кошика товарів у різних країнах. Однак, щоб не ускладнювати обрахунки, фінансисти обрали стандартний гамбургер Біг-Мак, адже в ньому є хліб, м'ясо, і овочі.

Однак, варто зауважити, що ціна їжі залежить від вартості складників на внутрішньому ринку, оренди, зарплати, комунальних послуг та багатьох інших факторів. Індекс Біг-Мака усі ці нюанси не враховує. Що цікаво, індекс включили до підручників з економіки, а також досліджують на академічному рівні у багатьох країнах світу.

Попередні показники

У січні 2020 року долар в Україні мав би коштувати не більше 11 гривень за версією щорічного індексу Біг-Мака. У 2018 році українська валюта була недооцінена на 69% і займала перше місце в рейтингу.

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