За ці 10 копійок заплатять майже 20 тисяч: про яку саме монету йдеться

Деякі монети можуть принести значний прибуток. Йдеться, зокрема, про старі екземпляри, що мають певні особливості. Саме ці нюанси й формують високу цінність.

Яку монету номіналом 10 копійок можна дорого продати?

10 копійок 1992 року можна дорого продати, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

Читайте також Що сталося з доларом наприкінці тижня: офіційний курс валют на 8 травня

Наприклад, 10 копійок 1992 року різновиду 2.21ВАк можна продати за 10 000 – 18 000 гривень. Проте, за умови, що ця монета має низку особливостей:

тонкий середній зуб у тризуба;

5 та 7 зерна третього колоса замкнені.



Які 10 копійок можна продати за понад 10 000 гривень / Зображення "Монетки-ягідки"

Водночас необхідно відзначити надзвичайну схожість різновиду 2.21ВАк з 2.1. Це схожий штамп аверсу. Проте у цьому випадку варто звернути увагу саме на 5 та 7 зерна третього колоса. У випадку 2.1 – вони розімкнуті.



Які монети можна дорого продати / Зображення "Монетки-ягідки"

Якщо ж перевірити зерна неможливо, заміряйте відстань між крайніми остями колосків. Вона має відповідати таким значенням:

у штампа 2.1 – ця відстань складає 12 міліметрів;

у штампа 2.21 – 11,6 міліметра.

Новачки часто плутають рідкісний різновид 2.21ВАк зі звичайною монетою 2.1ВАм або 2.1ВАк. Останні два різновиди нічого не коштують,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, за різновиди 2.1 можна отримати зовсім небагато. Діапазон цін від 10 копійок до 400 гривень, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

Що ще важливо знати про копійки?