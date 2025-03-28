18 рекордів за рік: яка ціна 1 грама, кілограма та унції золота

Золото фіксує рекорди на ринку другий день поспіль. Варто додати, що дорогоцінний метал уже перетнув важливу психологічну межу.

Ціна золота встановила новий рекорд

Золото подорожчало до нового історичного максимуму. Дорогоцінний метал зафіксував 18 рекордів за рік, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Золото дорожчає, оскільки інвестори шукають безпечні активи. Ця тенденція існує через зростання глобальної торгової напруги. Ще одна причина – це падіння фондових ринків після на тлі запровадження мит Дональдом Трампом. Зокрема, ціни на золото відреагували на мита на імпортні автомобілі, які ввела адміністрація Трампа.

У результаті ціна золота на спотовому ринку у четвер, 27 березня, зросла на 1,2% до 3057,12 долара за тройську унцію. Пізніше золото оновило рекорд, подорожчавши до 3059,30 долара за унцію. Це стало 17 рекордом, який метал зафіксував за рік.

До теми! Вперше в історії ціна золота перетнула психологічну межу в 3000 доларів за унцію ще в середині березня.

Контракти на золото також подорожчали на 1,5% до 3069,10 долара за унцію. Максимум зафіксували на рівні 3070,90 долара за унцію. Ба більше, очікують, що золото продовжить зростати в ціні та встановлювати нові рекорди на ринку. Старший ринковий стратег RJO Futures прогнозує, що ціна золота (ф'ючерси) зросте до 3100 доларів за унцію у найближчому майбутньому.

Ціна золота за унцію, кілограм та грам

Далі – більше! Золото встановило нові рекорди під час торгів 28 березня. Ціна ф'ючерсів на золота торгується на рівні 3082 долари за унцію, інформує MarketWatch. Загалом з початку року контракти на дорогоцінний метал зросли в ціні на майже 17%.

На спотовому ринку ціна золота також оновила рекорд, досягнувши 3071,53 долара за унцію. На момент створення матеріалу, дорогоцінний метал демонструє від'ємну динаміку на ринку, згідно з даними Всесвітньої ради по золоту. Водночас кілограм золота коштує 98 751 долар США, а грам золота – 98,75 долара.