Блокування рахунків в Україні

В Україні заблокували рахунки 26 тисяч громадян. Головна причина – порушення правил мобілізації. Про це пише 24 Канал з посиланням на РБК-Україна з даними від Мін'юсту.

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Додають, що рахунки громадян України можуть заблокувати, виконуючи рішення суду у випадках, якщо військовозобов'язаний не сплачує штраф за невиконання вимог українського законодавства про мобілізацію. Нагадаємо, штрафи для фізичних осіб за порушення правил мобілізації становить від 17 до 25 тисяч гривень.

Важливо! Юрист повідомив, що суди скасовують приблизно 78% штрафів, якщо українці звертаються з метою їхнього оскарження. До того ж причини для скасування штрафів за порушення мобілізації різні, ба більше кожен випадок індивідуальний.

Крім того, варто враховувати, що з початку року в Україні відкрили майже 10 тисяч проваджень через прострочені штрафи, за даними "Опендатабот". Для порівняння, за весь 2023 рік відкрили 10 541 провадження через аналогічні причини.