Цена золота установила новый рекорд

Золото подорожало до нового исторического максимума. Драгоценный металл зафиксировал 18 рекордов за год, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Золото дорожает, поскольку инвесторы ищут безопасные активы. Эта тенденция существует из-за роста глобального торгового напряжения. Еще одна причина – это падение фондовых рынков после на фоне введения пошлин Дональдом Трампом. В частности, цены на золото отреагировали на пошлины на импортные автомобили, которые ввела администрация Трампа.

В результате цена золота на спотовом рынке в четверг, 27 марта, выросла на 1,2% до 3057,12 доллара за тройскую унцию. Позже золото обновило рекорд, подорожав до 3059,30 доллара за унцию. Это стало 17 рекордом, который металл зафиксировал за год.

К теме! Впервые в истории цена золота пересекла психологический рубеж в 3000 долларов за унцию еще в середине марта.

Контракты на золото также подорожали на 1,5% до 3069,10 доллара за унцию. Максимум зафиксировали на уровне 3070,90 доллара за унцию. Более того, ожидают, что золото продолжит расти в цене и устанавливать новые рекорды на рынке. Старший рыночный стратег RJO Futures прогнозирует, что цена золота (фьючерсы) вырастет до 3100 долларов за унцию в ближайшем будущем.

Цена золота за унцию, килограмм и грамм

Дальше – больше! Золото установило новые рекорды во время торгов 28 марта. Цена фьючерсов на золото торгуется на уровне 3082 доллара за унцию, информирует MarketWatch. Всего с начала года контракты на драгоценный металл выросли в цене почти на 17%.

На спотовом рынке цена золота также обновила рекорд, достигнув 3071,53 доллара за унцию. На момент создания материала, драгоценный металл демонстрирует отрицательную динамику на рынке, согласно данным Всемирного совета по золоту. В то же время килограмм золота стоит 98 751 доллар США, а грамм золота – 98,75 доллара.