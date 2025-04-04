Світові ціни на нафту на сьогодні

У п'ятницю, 4 квітня, ціни на нафту рекордно впали. Еталонні бренди нафти впали до мінімуму за 4 роки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ринок нафти відреагував обвалом на новину про рішення Китаю запровадити тарифи на американські товари у відповідь на нові мита США. Цей крок свідчить про різко загострення глобальної торгівельної війни. Через це інвестори побоюються щодо настання рецесії.

До теми! Російська нафта 4 квітня також різко впала в ціні. Ціна нафти Urals опустилася нижче цільової стелі, які наприкінці 2022 року встановили країни G7, – 60 доларів за барель. За день сорт нафти подешевшав майже на 7%.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent подешевшала на 4,68% або на 6,67% за день. Бренд нафти завершив торгову сесію з ціною на рівні 65,46 долара за барель. Мінімальна ціна, яку нафта зафіксувала за день становить 64,03 долара за барель, що є найнижчим показником за 4 роки.

Нафта West Texas Intermediate впала в ціні на 5,07 долара або на 7,6%. Американська нафта зараз коштує 61,88 долара за барель. Найнижча ціна, яку зафіксували під час торгів становить 60,45 долара за барель, що є мінімумом за 4 роки.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: