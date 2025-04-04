Мировые цены на нефть на сегодня

В пятницу, 4 апреля, цены на нефть рекордно упали. Эталонные бренды нефти упали до минимума за 4 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Рынок нефти отреагировал обвалом на новость о решении Китая ввести тарифы на американские товары в ответ на новые пошлины США. Этот шаг свидетельствует о резко обострении глобальной торговой войны. Поэтому инвесторы опасаются наступления рецессии.

К теме! Российская нефть 4 апреля также резко упала в цене. Цена нефти Urals опустилась ниже целевого потолка, которые в конце 2022 года установили страны G7, – 60 долларов за баррель. За день сорт нефти подешевел почти на 7%.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent подешевела на 4,68% или на 6,67% за день. Бренд нефти завершил торговую сессию с ценой на уровне 65,46 доллара за баррель. Минимальная цена, которую нефть зафиксировала за день составляет 64,03 доллара за баррель, что является самым низким показателем за 4 года.

Нефть West Texas Intermediate упала в цене на 5,07 доллара или на 7,6%. Американская нефть сейчас стоит 61,88 доллара за баррель. Самая низкая цена, которую зафиксировали во время торгов составляет 60,45 доллара за баррель, что является минимумом за 4 года.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: