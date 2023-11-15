Сі Цзіньпін планує зустрітися з американським президентом Джо Байденом. Зустріч пройде у Сан-Франциско.

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Китай повернувся до соєвої дипломатії через США

На сьогодні Китай є найбільшим імпортером сої у світі. Напередодні візиту Сі Цзіньпіня до США, країна придбала понад 3 мільйони тонн зернової культури. Такий обсяг угоди став сюрпризом для ринку. За даними анонімних джерел, які обізнані із ситуацією, це жест доброї волі від Китаю напередодні зустрічі лідерів двох передових економік світу.

Цікаво, що Китай відмовився від купівлі дешевої сої, яку пропонує Бразилія. Крім того, країна придбала більше, ніж необхідно для задоволення відповідного попиту на внутрішньому ринку.

Стратег з Rabobank заявив, що в останні шість місяців між США та Китаєм, безумовно, було багато "човникової дипломатії". Він також виділив фактор зустрічі політиків у США.

Офіційний Пекін не вперше використовує таку дипломатію для досягнення цілей на геополітичному рівні. Для прикладу, Китай витягав цю картку під час торгових воєн із США. Це було за президентства Дональда Трампа.