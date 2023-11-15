Си Цзиньпин намерен встретиться с американским президентом Джо Байденом. Встреча состоится в Сан-Франциско.

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Китай вернулся к соевой дипломатии из-за США

На сегодня Китай является крупнейшим импортером сои в мире. Накануне визита Си Цзиньпина в США, страна приобрела более 3 миллионов тонн зерновой культуры. Таковой размер сделки стал сюрпризом для рынка. По данным анонимных источников, которые осведомлены о ситуации, это жест доброй воли от Китая накануне встречи лидеров двух передовых экономик мира.

Интересно, что Китай отказался от покупки дешевой сои, предлагаемой Бразилией. Кроме того, страна приобрела больше, чем необходимо для удовлетворения соответствующего спроса на внутреннем рынке.

Стратег из Rabobank заявил, что в последние шесть месяцев между США и Китаем, безусловно, было много "челночной дипломатии". Он также подчеркнул фактор встречи политиков в США.

Официальный Пекин не в первый раз использует такую дипломатию для достижения целей на геополитическом уровне. К примеру, Китай вытаскивал эту карточку во время торговых войн из США. Это было при президентстве Дональда Трампа.