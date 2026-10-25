Якої проби золото в зубних коронках і чому стоматологи обирали саме цей метал

Якої проби золоті коронки

Для зубного протезування зазвичай застосовували спеціальні сплави, а не чисте золото. Річ у тім, що сам дорогоцінний метал доволі м'який, тому до нього додавали мідь, срібло, платину та інші компоненти – аби підвищити міцність готових виробів.

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Серед головних переваг матеріалу Американська стоматологічна асоціація (ADA) виділяє хімічну стабільність у вологому середовищі, довговічність і здатність витримувати жувальні навантаження.

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За класифікацією ADA сплави найвищої категорії (High Noble Alloys) мають містити щонайменше 60% благородних металів, зокрема не менш ніж 40% золота. Однак це мінімальні вимоги, тому фактичний вміст останнього може бути значно вищим.

Наприклад, у Радянському Союзі діяли конкретні нормативи, які визначали пробу залежно від призначення стоматологічного виробу. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я №107 від 1972 року, для зубного протезування передбачали:

900 пробу – для коронок, мостоподібних протезів і штампованих зубів у знімних конструкціях;

– для коронок, мостоподібних протезів і штампованих зубів у знімних конструкціях; 750 пробу із платиною – для вкладок, напівкоронок та окремих елементів протезів.

Скільки коштує золотий брухт в Україні

Нацбанк України регулярно публікує закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті. Останнє розпорядження з'явилося на сайті регулятора в п'ятницю, 23 жовтня. Згідно з документом, йдеться про 4 667,75 гривні за грам для:

зубних протезів 900 та 750 проб золота, що були в користуванні;

елементів знімних протезів зі сплаву ЗлПлСрМ 750-90-80.

Нагадаємо, а от радянські ювелірні прикраси переважно марковані 583 пробою золота, що приблизно відповідає 14 каратам. Вартість такого брухту наразі оцінюють у 3 416,09 гривні за грам.