Чим особливе радянське золото

За часів СРСР одним із найпоширеніших стандартів для ювелірних виробів була 583 проба. Вона означає, що сплав містить 58,3% чистого дорогоцінного металу, що приблизно відповідає 14 каратам, пояснює спеціалізований ресурс WhatIsThisMark.

Особливий червонуватий відтінок зумовлений високим вмістом міді. Окрім того, радянську спадщину можна впізнати за клеймом у вигляді п'ятикутної зірки із серпом і молотом, а розташування позначення зазвичай залежить від типу прикраси:

на каблучках – на внутрішньому боці обідка;

на сережках – на штифті або застібці;

на ланцюжках і браслетах – біля замка;

на годинниках – зі зворотного боку корпусу або всередині кришки.

Скільки коштує такий брухт зараз

Нацбанк України регулярно публікує закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті, зокрема золото різних проб (без ПДВ).

Останнє розпорядження з'явилося на сайті регулятора в п'ятницю, 16 жовтня. Згідно з документом, характерна для ювелірних виробів часів СРСР 583 проба обійшлася б у 3 420,39 гривні за грам.

Зауважте, що наведена сума є лише орієнтиром, тож фактична вартість на українському ринку може дещо відрізнятися.

Нагадаємо, а от так зване "медичне золото" насправді не обов'язково містить дорогоцінний метал. У торгівлі цим терміном позначають різні види біжутерії, основою яких найчастіше є нержавіюча або хірургічна сталь, латунь чи інші сплави тощо.