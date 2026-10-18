Чим особливе радянське золото
За часів СРСР одним із найпоширеніших стандартів для ювелірних виробів була 583 проба. Вона означає, що сплав містить 58,3% чистого дорогоцінного металу, що приблизно відповідає 14 каратам, пояснює спеціалізований ресурс WhatIsThisMark.
Особливий червонуватий відтінок зумовлений високим вмістом міді. Окрім того, радянську спадщину можна впізнати за клеймом у вигляді п'ятикутної зірки із серпом і молотом, а розташування позначення зазвичай залежить від типу прикраси:
- на каблучках – на внутрішньому боці обідка;
- на сережках – на штифті або застібці;
- на ланцюжках і браслетах – біля замка;
- на годинниках – зі зворотного боку корпусу або всередині кришки.
Скільки коштує такий брухт зараз
Нацбанк України регулярно публікує закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті, зокрема золото різних проб (без ПДВ).
Останнє розпорядження з'явилося на сайті регулятора в п'ятницю, 16 жовтня. Згідно з документом, характерна для ювелірних виробів часів СРСР 583 проба обійшлася б у 3 420,39 гривні за грам.
Зауважте, що наведена сума є лише орієнтиром, тож фактична вартість на українському ринку може дещо відрізнятися.
Нагадаємо, а от так зване "медичне золото" насправді не обов'язково містить дорогоцінний метал. У торгівлі цим терміном позначають різні види біжутерії, основою яких найчастіше є нержавіюча або хірургічна сталь, латунь чи інші сплави тощо.