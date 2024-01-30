Чому зросли акції
Мінфін США опублікував план запозичень на січень – квітень 2024 року. Їхній розмір – 760 мільярдів доларів, це на 55 мільярдів доларів нижче ніж очікувалось.
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Через публікацію цього плану виникли ралі на ринку US Treasuries. Аналітик Capitol Securities Management Кент Енгельк зазначив, що ця ж тенденція поширилася і на акції.
У понеділок US Treasuries опустився до 4,089% річних. Цей показник впав на 7 базисних пунктів.
На цьому тижні трейдери очікують засідання ФРС (Федеральної резервної системи) США. Також на ситуацію можуть вплинути зміни американських даних по безробіттю. Водночас трейдери чекають на звіти від IT-гігантів, зокрема таких як Microsoft, Amazon та Apple.
Федрезерв, який залежить від статданих і якому, як і раніше, необхідно підтверджувати свою прихильність до боротьби з інфляцією, ймовірно, утримається від вказівок на зниження ставки в березні, але зазначить, що він готовий діяти за необхідності, тобто збереже за собою опціональність,
– наголошує аналітик William Blair Рішар де Шазаль
Як змінилась ціна акцій
Індекс Dow Jones в понеділок зріс на 224,02 пункти. Тобто він склав 38 333,45 пункту. Зросли акції деяких таких корпорацій:
- Amazon на 1,3%;
- Tesla – 4,2%.
Цінні папери певних компаній навпаки здешевшали:
- iRobot – на 8,9%;
- Papa John's International – на 0,4%.
Цікаво, що акції фінтех-компанії SoFi Technologies на цьому тижні вперше подорожчали. Показник зростання склав 20%.