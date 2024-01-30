Почему выросли акции
Минфин США обнародовал план заимствований на январь – апрель 2024 года. Их размер 760 миллиардов долларов это на 55 миллиардов долларов ниже, чем ожидалось.
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Из-за публикации этого плана возникли ралли на рынке US Treasuries. Аналитик Capitol Securities Management Кент Энгельк отметил, что эта же тенденция распространилась и на акции.
В понедельник US Treasuries погрузился до 4089% годовых. Этот показатель упал на 7 базовых пунктов.
На этой неделе трейдеры ждут заседания ФРС (Федеральной резервной системы) США. Также на ситуацию могут повлиять изменения американских данных по безработице. Одновременно трейдеры ожидают отчетов от IT-гигантов, таких, как Microsoft Amazon и Apple.
Федрезерв, который зависит от статданных и которому по-прежнему необходимо подтверждать свою приверженность борьбе с инфляцией, вероятно, воздержится от указаний на снижение ставки в марте, но укажет, что он готов действовать при необходимости, то есть сохранит за собой опциональность,
– отмечает аналитик William Blair Ришар де Шазаль
Как изменилась цена акций
Индекс Dow Jones в понедельник вырос на 224,02 пункта. То есть он составил 38 333,45 пункта. Выросли акции некоторых таких корпораций:
- Amazon – на 1,3%
- Tesla – 4,2%.
Ценные бумаги определенных компаний наоборот подешевели:
- iRobot – на 8,9%
- Papa John's International – на 0,4%.
Интересно, что акции финтех-компании SoFi Technologies на этой неделе впервые подорожали. Показатель роста составил 20%.