Зростання на 700%: як змінювався капітал Марка Цукерберга за 10 років

14 травня американський підприємець Марк Цукерберг святкує своє 40-річчя. Це ще один привід ще раз простежити історію багатства мільярдера та засновника компанії Meta.

Станом на 14 травня видання Forbes оцінює у 165,7 мільярда доларів, тоді як Bloomberg вказує суму у розмірі 167 мільярдів доларів. Він займає 4 сходинку у списку найзаможніших людей світу.

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Як змінювався капітал Марка Цукерберга

Основою капіталу Марка Цукерберга є 13% акцій компанії Meta. За останні 10 років цінні папери подорожчали на понад 700%. За останнє десятиліття статки бізнесмена зросли більше, ніж на 140 мільярдів доларів. Нагадаємо, що у Finbold підрахували скільки заробляє Цукерберг за різні часові проміжки:

За секунду бізнесмен отримує приблизно 469,94 долара;

За хвилину ця сума складає 28 196 доларів;

За годину – майже 1,7 мільйона доларів;

За день – трохи більше за 40,6 мільйона доларів;

Заробіток Марка Цукерберга за тиждень оцінюють у понад 284,2 мільйона доларів.

На момент створення цього матеріалу, акції Meta торгуються на рівні 471,85 долара за штуку. Тоді як ринкова капіталізація техгіганта становить 1,19 трильйона доларів, інформує Yahoo!Finance.

У січні Ілон Маск, який хотів отримати більше контролю у Tesla, зробив заяву, що була схожа на заздрість до Марка Цукерберга . Усе через акції їхніх компаній.

Нагадаємо, що у середині травня 2014 року капітал Цукерберга оцінювали у 26,1 мільярда доларів. З 2015 року Марк Цукерберг саме зараз володіє найбільшим капіталом.

Зі збільшення статків змінювався і стиль життя Марка Цукерберга. Зокрема, виділяють портфоліо з об'єктів нерухомості на 200 мільйонів доларів та його мегаяхту. Згідно з даними The Verge, яхта коштувала приблизно 300 мільйонів доларів.