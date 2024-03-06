На початку лютого 2024 року акції Meta різко зросли в ціні, збільшивши статки Марка Цукерберга відразу на 28 мільярдів доларів. На сьогодні бізнесмен посідає 4 сходинку серед найзаможніших людей на планеті.
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Скільки заробляє Цукерберг
На момент проведення розрахунків статки Марка Цукерберга оцінювали у 170,4 мільярда доларів. Водночас його зарплата у компанії становить всього 1 долар США. Більшість його капіталу походить від частки у Meta, яка складала у січні 349 200 895 акцій. Це 13,6% від загальної кількості цінних паперів американської корпорації.
Нагадаємо, що прибуток компанії за рік склав 108,94 мільярда доларів. Частка прибутків Марка Цукерберга становить 14,82 мільярда доларів. Згідно з розрахунками, ось заробітки мільярдера за різні періоди:
- За секунду бізнесмен отримує приблизно 469,94 долара;
- За хвилину ця сума складає 28 196 доларів;
- За годину – майже 1,7 мільйона доларів;
- За день – трохи більше за 40,6 мільйона доларів;
- Заробіток Марка Цукерберга за тиждень оцінюють у понад 284,2 мільйона доларів.
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