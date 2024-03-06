На початку лютого 2024 року акції Meta різко зросли в ціні, збільшивши статки Марка Цукерберга відразу на 28 мільярдів доларів. На сьогодні бізнесмен посідає 4 сходинку серед найзаможніших людей на планеті.

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Скільки заробляє Цукерберг

На момент проведення розрахунків статки Марка Цукерберга оцінювали у 170,4 мільярда доларів. Водночас його зарплата у компанії становить всього 1 долар США. Більшість його капіталу походить від частки у Meta, яка складала у січні 349 200 895 акцій. Це 13,6% від загальної кількості цінних паперів американської корпорації.

До теми! На цю мить статки Марка Цукерберга оцінюють у 173,9 мільярда доларів, згідно з даними Forbes. Тоді як акції Meta торгуються на рівні 497,05 долара за штуку, а ринкова капіталізація компанії зупинилася на рівні 1,26 трильйона доларів, інформує Yahoo!Finance.

Нагадаємо, що прибуток компанії за рік склав 108,94 мільярда доларів. Частка прибутків Марка Цукерберга становить 14,82 мільярда доларів. Згідно з розрахунками, ось заробітки мільярдера за різні періоди:

За секунду бізнесмен отримує приблизно 469,94 долара;

За хвилину ця сума складає 28 196 доларів;

За годину – майже 1,7 мільйона доларів;

За день – трохи більше за 40,6 мільйона доларів;

Заробіток Марка Цукерберга за тиждень оцінюють у понад 284,2 мільйона доларів.

Нагадаємо, що за цим посиланням можна прочитати про заробітки європейського бізнесмена Бернара Арно.

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