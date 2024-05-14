Рост на 700%: как менялся капитал Марка Цукерберга за 10 лет

14 мая американский предприниматель Марк Цукерберг празднует свое 40-летие. Это еще один повод еще раз проследить историю богатства миллиардера и основателя компании Meta.

По состоянию на 14 мая издание Forbes оценивает в 165,7 миллиарда долларов, тогда как Bloomberg указывает сумму в размере 167 миллиардов долларов. Он занимает 4 место в списке самых богатых людей мира.

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Как менялся капитал Марка Цукерберга

Основой капитала Марка Цукерберга является 13% акций компании Meta. За последние 10 лет ценные бумаги подорожали на 700%. За последнее десятилетие состояние бизнесмена выросло более, чем на 140 миллиардов долларов. Напомним, что в Finbold подсчитали сколько зарабатывает Цукерберг за разные временные промежутки:

За секунду бизнесмен получает примерно 469,94 доллара;

За минуту эта сумма составляет 28 196 долларов;

За час – почти 1,7 миллиона долларов;

За день – чуть более 40,6 миллиона долларов;

Заработок Марка Цукерберга за неделю оценивается в более чем 284,2 миллиона долларов.

На момент создания этого материала, акции Meta торгуются на уровне 471,85 доллара за штуку. Тогда как рыночная капитализация техгиганта составляет 1,19 триллиона долларов, информирует Yahoo!Finance.

В январе Илон Маск, который хотел получить больше контроля в Tesla, сделал заявление, что была похожа на зависть к Марку Цукербергу . Все из-за акций их компаний.

Напомним, что в середине мая 2014 года капитал Цукерберга оценивали в 26,1 миллиарда долларов. С 2015 года Марк Цукерберг именно сейчас обладает наибольшим капиталом.

С увеличением состояния менялся и стиль жизни Марка Цукерберга. В частности, выделяют портфолио из объектов недвижимости на 200 миллионов долларов и его мегаяхту. Согласно данным The Verge, яхта стоила примерно 300 миллионов долларов.