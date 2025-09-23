Новий ціновий рекорд: декілька грамів цього металу тепер коштують як машина
- Золото встановило новий ціновий рекорд – 3 755,47 долара за унцію, що на 9% більше, ніж на початку місяця.
- Національний банк України встановив закупівельні ціни на золото: банківське золото коштує 4 903,06 гривні за грам.
Золото стрімко дорожчало з початку року. Вартість цього металу загалом зросла на більш як 40%.
Яка зараз вартість золота?
Золото встановило новий ціновий рекорд – 3 755,47 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters
Зверніть увагу! Теперішня вартість цього дорогоцінного металу на 9% більша ніж на початку місяця.
23 вересня НБУ встановив такі закупівельні ціни на золото, залежно від його стану:
- банківське золото (найчистіше) – 4 903,06 гривні за грам;
- такий дорогоцінний метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, подорожчав до – 4 888,35 гривні за грам;
- своєю чергою, золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, має ціну – 4 854,03 гривні за грам.
Як змінювалась вартість золота у вересні?
Станом на 2 вересня, вартість золота складала – 3 508 доларів за унцію. Згодом, 8 числа цей метал сягнув нового рекордного значення – 3 622,07 доларів за унцію.
16 вересня золото сягає 3 689,27 долара за унцію. На той момент, це новий рекорд.
Уже 22 вересня золото почало коштувати ще більше. 1 унцію сягнула – 3 718,99 долара.