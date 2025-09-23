Золото стрімко дорожчало з початку року. Вартість цього металу загалом зросла на більш як 40%.

Яка зараз вартість золота?

Золото встановило новий ціновий рекорд – 3 755,47 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters

Зверніть увагу! Теперішня вартість цього дорогоцінного металу на 9% більша ніж на початку місяця.

23 вересня НБУ встановив такі закупівельні ціни на золото, залежно від його стану:

банківське золото (найчистіше) – 4 903,06 гривні за грам;

такий дорогоцінний метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, подорожчав до – 4 888,35 гривні за грам;

своєю чергою, золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, має ціну – 4 854,03 гривні за грам.

Як змінювалась вартість золота у вересні?