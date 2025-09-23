Золото стремительно дорожало с начала года. Стоимость этого металла в целом выросла более чем на 40%.

Какая сейчас стоимость золота?

Золото установило новый ценовой рекорд – 3 755,47 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters

Читайте также Новое падение: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке сейчас

Обратите внимание! Нынешняя стоимость этого драгоценного металла на 9% больше, чем в начале месяца.

23 сентября НБУ установил такие закупочные цены на золото, в зависимости от его состояния:

банковское золото (самое чистое) – 4 903,06 гривны за грамм;

такой драгоценный металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, подорожал до – 4 888,35 гривны за грамм;

в свою очередь, золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, имеет цену – 4 854,03 гривны за грамм.

Как менялась стоимость золота в сентябре?