Скільки коштує золотий брухт

Нацбанк опублікував оновлене розпорядження щодо актуальних цін. Тож насамперед варто звернути увагу на пробу.

Станом на четвер, 16 липня, розцінки в Україні такі:

для виробу, що має 333 пробу, ціна за грам – 1 895,63 гривні;

375 пробу – 2 134,72 гривні за грам;

500 пробу – 2 846,29 гривні за грам;

583 пробу – 3 318,77 гривні за грам;

585 пробу – 3 330,16 гривні за грам;

750 пробу – 4 269,44 гривні за грам;

900 пробу – 5 123,32 гривні за грам;

999 пробу – 5 686,89 гривні за грам.

Скільки коштує банківське золото

Водночас для банківських дорогоцінних металів застосовують інший підхід. Регулятор передбачає врахування таких критеріїв:

золото найвищої категорії – 5 750,08 гривні за грам;

золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 732,83 гривні за грам;

золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує – 5 692,58 гривні за грам.

Що відбувається на світовому ринку

До слова, цінні метали також опинилися під тиском через подорожчання нафти. Зростання цін на енергоносії посилює побоювання щодо інфляції, а це змушує інвесторів очікувати, що Федеральна резервна система США довше утримуватиме високі процентні ставки. За таких умов золото стає менш привабливим захисним активом, оскільки не приносить відсоткового доходу.

За даними Reuters, 16 липня спотове золото подешевшало на 1,5% – до 4 001,17 долара за тройську унцію, хоча раніше протягом торгів падіння становило аж 2%. Водночас ф'ючерси на золото у США знизилися на 1,1% – до 4 005,20 долара за унцію.