Що зміниться на ринку золота

Замість нинішніх 30 років дозволи на подальшу розробку родовищ підприємцям надаватимуть щонайбільше на 10 років. Деталі з посиланням на обізнані джерела повідомляє Bloomberg.

Потенційні зміни ускладнять роботу низки великих компаній, зокрема Gold Fields – власниці найбільшої золотої копальні в Гані. Ще в листопаді там подали заявку щодо продовження права на роботи в Таркві, бо його термін дії спливає у квітні 2027 року.

Для розуміння масштабів видобутку – лише у 2025 році з родовища отримали 475 тисяч унцій дорогоцінного металу.

У такий спосіб Гана прагне отримувати більше вигоди від високих цін на золото та збільшити частку місцевого бізнесу в галузі. На початку року уряд уже підвищив роялті з 5% до 12%, а також дозволив брати участь у тендері на придбання однієї з копалень лише компаніям, які повністю належать громадянам країни.

Скільки коштує золото зараз

До слова, за даними Reuters, на тлі останніх подій у світі, зокрема нової військової ескалації між США та Іраном, золото наближається до найбільшого тижневого падіння ціни за останні шість тижнів. У п'ятницю, 17 липня, ситуація на ринку така:

спотова ціна дорогоцінного металу – 3 970,35 долара за унцію ;

; ф'ючерси на золото подешевшали до 3 973,10 долара за унцію.

Зауважимо, що з кінця лютого, тобто моменту початку конфлікту на Близькому Сході, злитки втратили у вартості близько 25%. На котирування тиснуть очікування, що прискорення інфляції змусить центральні банки довше утримувати високі процентні ставки.