Фінанси Фінансові новини Історичний максимум шокує: 300 грамів цього металу коштують як квартира
6 жовтня, 12:07
2

Історичний максимум шокує: 300 грамів цього металу коштують як квартира

Анастасія Зорик
Основні тези
  • У понеділок ціна золота перевищила 3 900 доларів за унцію, досягнувши історичного максимуму в 3 944,63 долара.
  • Зростання ціни золота спричинене підвищеним попитом на безпечні активи через падіння єни, шатдаун в США та очікування зниження ставки ФРС.

У понеділок вартість золота перевищила 3 900 доларів за унцію. Це сталося вперше. Імовірно, цей метал продовжить дорожчати.

Чому зростає в ціні золото?

Протягом сесії було встановлено історичний максимум –  3 944,63 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Станом на ранок, спотова ціна на золото зросла на 1%. Вона сягнула 3 925,91 долара за унцію.

Які фактори спровокували подорожчання золота:

  • підвищення попиту на безпечні активи, яке сталося, зокрема, після падіння єни;
  • шатдаун в США;
  • зміна очікувань, відносно імовірного зниження ставки ФРС (інвестори очікують, що її знизять на 25 базисних пунктів у жовтні).

Слабкість єни на тлі виборів у японській ЛДП залишила інвесторів на один безпечний актив менше, до якого вони могли б звернутися, і золото змогло його капіталізувати, 
– наголосив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Зверніть увагу! Єна впала, відносно долара найбільше за 5 місяців. Це сталося після то як Санае Такаїчі обрали головою правлячої партії та наступним прем'єр-міністром.

Як зросло в ціні золото у 2025?

За рік золото подорожчало на 49%. У 2024 це збільшення сягнуло – 27%. Цьому сприяло, зокрема, ослаблення долара.

Як змінилась ціна золота?

  • На минулому тижні золото встановило новий рекорд. Воно сягнуло – 3 895,09 долара за унцію

  • Ще в березні спотова ціна золота була на рівні 3 000 доларів. Згодом цей метал почав стрімко дорожчати. 

  • Закупівельна ціна золота зросла 6 жовтня. Грам банківського золота почав коштувати – 5 069,33 гривні, зазначає НБУ.