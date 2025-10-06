Історичний максимум шокує: 300 грамів цього металу коштують як квартира
- У понеділок ціна золота перевищила 3 900 доларів за унцію, досягнувши історичного максимуму в 3 944,63 долара.
- Зростання ціни золота спричинене підвищеним попитом на безпечні активи через падіння єни, шатдаун в США та очікування зниження ставки ФРС.
У понеділок вартість золота перевищила 3 900 доларів за унцію. Це сталося вперше. Імовірно, цей метал продовжить дорожчати.
Чому зростає в ціні золото?
Протягом сесії було встановлено історичний максимум – 3 944,63 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Станом на ранок, спотова ціна на золото зросла на 1%. Вона сягнула 3 925,91 долара за унцію.
Які фактори спровокували подорожчання золота:
- підвищення попиту на безпечні активи, яке сталося, зокрема, після падіння єни;
- шатдаун в США;
- зміна очікувань, відносно імовірного зниження ставки ФРС (інвестори очікують, що її знизять на 25 базисних пунктів у жовтні).
Слабкість єни на тлі виборів у японській ЛДП залишила інвесторів на один безпечний актив менше, до якого вони могли б звернутися, і золото змогло його капіталізувати,
– наголосив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.
Зверніть увагу! Єна впала, відносно долара найбільше за 5 місяців. Це сталося після то як Санае Такаїчі обрали головою правлячої партії та наступним прем'єр-міністром.
Як зросло в ціні золото у 2025?
За рік золото подорожчало на 49%. У 2024 це збільшення сягнуло – 27%. Цьому сприяло, зокрема, ослаблення долара.
Як змінилась ціна золота?
На минулому тижні золото встановило новий рекорд. Воно сягнуло – 3 895,09 долара за унцію
Ще в березні спотова ціна золота була на рівні 3 000 доларів. Згодом цей метал почав стрімко дорожчати.
Закупівельна ціна золота зросла 6 жовтня. Грам банківського золота почав коштувати – 5 069,33 гривні, зазначає НБУ.