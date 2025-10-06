В понедельник стоимость золота превысила 3 900 долларов за унцию. Это произошло впервые. Предположительно, этот металл продолжит дорожать.

Почему растет в цене золото?

В течение сессии был установлен исторический максимум – 3 944,63 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Где в Украине сосредоточено более 75% газа: одна из областей лидирует

По состоянию на утро, спотовая цена на золото выросла на 1%. Она достигла 3 925,91 доллара за унцию.

Какие факторы спровоцировали подорожание золота:

повышение спроса на безопасные активы, которое произошло, в частности, после падения иены;

шатдаун в США;

изменение ожиданий, относительно вероятного снижения ставки ФРС (инвесторы ожидают, что ее снизят на 25 базисных пунктов).

Слабость иены на фоне выборов в японской ЛДП оставила инвесторов на один безопасный актив меньше, к которому они могли бы обратиться, и золото смогло его капитализировать,

– отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Обратите внимание! Йена упала, относительно доллара больше всего за 5 месяцев. Это произошло после того как Санае Такаичи избрали председателем правящей партии и следующим премьер-министром.

Как выросло в цене золото в 2025 году? За год золото подорожало на 49%. В 2024 это увеличение достигло – 27%. Этому способствовало, в частности, ослабление доллара.

Как изменилась цена золота?