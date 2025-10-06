Почему растет в цене золото?
В течение сессии был установлен исторический максимум – 3 944,63 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
По состоянию на утро, спотовая цена на золото выросла на 1%. Она достигла 3 925,91 доллара за унцию.
Какие факторы спровоцировали подорожание золота:
- повышение спроса на безопасные активы, которое произошло, в частности, после падения иены;
- шатдаун в США;
- изменение ожиданий, относительно вероятного снижения ставки ФРС (инвесторы ожидают, что ее снизят на 25 базисных пунктов).
Слабость иены на фоне выборов в японской ЛДП оставила инвесторов на один безопасный актив меньше, к которому они могли бы обратиться, и золото смогло его капитализировать,
– отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.
Обратите внимание! Йена упала, относительно доллара больше всего за 5 месяцев. Это произошло после того как Санае Такаичи избрали председателем правящей партии и следующим премьер-министром.
Как выросло в цене золото в 2025 году?
За год золото подорожало на 49%. В 2024 это увеличение достигло – 27%. Этому способствовало, в частности, ослабление доллара.
Как изменилась цена золота?
На прошлой неделе золото установило новый рекорд. Оно достигло – 3 895,09 доллара за унцию
Еще в марте спотовая цена золота была на уровне 3 000 долларов. Впоследствии этот металл начал стремительно дорожать.
Закупочная цена золота выросла 6 октября. Грамм банковского золота начал стоить – 5 069,33 гривны, отмечает НБУ.