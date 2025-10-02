Що відбувається з ціною золота зараз?
Станом на зараз, спотова вартість золота – 3 883,69 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Вартість золота зросла до рекордних значень першочергово через:
- очікування подальших знижень ставок ФРС цьогоріч (зараз трейдери очікують зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів уже цього місяця).
- політична невизначеність (зокрема в США).
Потрібно розуміти, що золото активно "зростає" в періоди невизначеності. У тому числі і геополітичної. Адже золото є активом, який допоможе зберегти кошти від впливу інфляції.
Ризики зростання наших прогнозів ціни на золото в 4 000 доларів США за унцію на середину 2026 року та 4 300 доларів США за унцію на грудень 2026 року ще більше посилилися через спекулятивне позиціювання та значний несподіваний зростаючий вплив на західні ETF,
– зазначає Goldman Sachs.
Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?
- Спотова ціна на срібло зросла на 0,3%. Вона сягнула 47,46 долара за унцію.
- Платина також зросла в ціні на 1,9%. Тепер її вартість – 1 587,01 долара за унцію.
- Паладій подорожчав загалом на 1,6%. Його ціна за унцію сягнула 1 264,59 долара.
Що відбувається з цінами на золото?
1 жовтня вартість золота за сесію сягнула рекордного значення. Тоді за унцію ціна склала – 3 895,09 доларів.
У вересні здорожчання цього металу відбувалося поступово. 2 числа унція коштувала – 3 508 доларів. 16 вересня його ціна була уже – 3 689,27 долара. А 30 числа золото встановило рекорд за місяць – 3 870,14 долара, повідомляє Reuters.