Як зросли ціни на банківське золото в Україні?

Внаслідок цього закупівельні ціни на золото підвищив і регулятор, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Скільки сьогодні коштує грам, залежно від категорії:

банківське золото (найчистіше) – 5 036,15 гривні за грам;

золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості – 5 021,04 гривні за грам;

а цей дорогоцінний метал, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 4 985,79 гривні за грам.

За скільки можна купити золотий злиток зараз?

За даними "Приватбанку", сьогодні можна придбати злиток 1 категорії, залежно від ваги за такою вартістю:

злиток вагою 1 грам – 6 920 гривень за грам;

5 грамів – 6 255 гривень за грам;

10 грамів – 6 100 гривень за грам;

100 грамів – 5 640 гривень за грам.

Тобто, чим більша вага злитка, тим менша виходить ціна за грам.

Як змінювалась вартість золота у вересні?