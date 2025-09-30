Як зросли ціни на банківське золото в Україні?
Внаслідок цього закупівельні ціни на золото підвищив і регулятор, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Скільки сьогодні коштує грам, залежно від категорії:
- банківське золото (найчистіше) – 5 036,15 гривні за грам;
- золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості – 5 021,04 гривні за грам;
- а цей дорогоцінний метал, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 4 985,79 гривні за грам.
За скільки можна купити золотий злиток зараз?
За даними "Приватбанку", сьогодні можна придбати злиток 1 категорії, залежно від ваги за такою вартістю:
- злиток вагою 1 грам – 6 920 гривень за грам;
- 5 грамів – 6 255 гривень за грам;
- 10 грамів – 6 100 гривень за грам;
- 100 грамів – 5 640 гривень за грам.
Тобто, чим більша вага злитка, тим менша виходить ціна за грам.
Як змінювалась вартість золота у вересні?
На початку місяця – 2 вересня, вартість золота сягнула рекордної позначки. Ціна за унцію тоді склала – 3 508 доларів.
8 вересня – золото подорожчало до 3 622,07 доларів за унцію. На той момент, це було рекордне значення.
Цей дорогоцінний метал продовжував дорожчати надалі. Уже 16 вересня ціна за унцію золота склала – 3 689,27 долара.