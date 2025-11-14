Скарб у тумбочці: скільки сьогодні можна отримати за золотий лом

На вартість золотого лому впливає ціла низка факторів. Зокрема, ціна цього металу на світовому ринку.

Яка вартість золотого лому сьогодні?

Також на ціну золотого лому впливає проба, пише 24 Канал.

Зверніть увагу! Проба – число, яке вказує на частку золота в сплаві. Аби визначити цей показник, необхідно поділити вказане значення на 10. Наприклад, якщо проба – 585, там – 58,5% золота, 750 – 75%.

Закупівельні ціни НБУ за лом відчутно зросли, станом на сьогодні, такі:

якщо виріб має 333 пробу – 1 872,19 гривні за грам

золото 375 проби – 2 108,32 гривні за грам;

500 проби – 2 811,10 гривні за грам;

583 проби – 3 277,74 гривні за грам;

585 проби – 3 288,98 гривні за грам;

750 проби – 4 216,64 гривні за грам;

900 проби – 5 059,97 гривні за грам;

999 проби – 5 616,57 гривні за грам.

Що відбувається з цінами на золото зараз?