Скарб у тумбочці: скільки сьогодні можна отримати за золотий лом
- На вартість золотого лому впливають проба золота та ціна на світовому ринку.
- Закупівельні ціни НБУ за грам залежать від проби, наприклад, 585 проба коштує 3 288,98 гривень, а 999 проба - 5 616,57 гривень.
На вартість золотого лому впливає ціла низка факторів. Зокрема, ціна цього металу на світовому ринку.
Яка вартість золотого лому сьогодні?
Також на ціну золотого лому впливає проба, пише 24 Канал.
Зверніть увагу! Проба – число, яке вказує на частку золота в сплаві. Аби визначити цей показник, необхідно поділити вказане значення на 10. Наприклад, якщо проба – 585, там – 58,5% золота, 750 – 75%.
Закупівельні ціни НБУ за лом відчутно зросли, станом на сьогодні, такі:
- якщо виріб має 333 пробу – 1 872,19 гривні за грам
- золото 375 проби – 2 108,32 гривні за грам;
- 500 проби – 2 811,10 гривні за грам;
- 583 проби – 3 277,74 гривні за грам;
- 585 проби – 3 288,98 гривні за грам;
- 750 проби – 4 216,64 гривні за грам;
- 900 проби – 5 059,97 гривні за грам;
- 999 проби – 5 616,57 гривні за грам.
Що відбувається з цінами на золото зараз?
Сьогодні вартість золота дещо знизилась. Вона впала, зокрема, через закінчення шатдауна в США. Ціна металу сягнула – 4 145,49 долара за унцію, повідомляє Reuters.
Нацбанк змінив ціни і на банківське золото, для найчистішого сьогодні встановлена вартість – 5 678,98 гривні за грам. Той метал, який потребує доведення визнаними виробниками до стандартів якості, коштує – 5 661,94 гривні за грам. А золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 622,19 гривні за грам.