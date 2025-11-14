Сокровище в тумбочке: сколько сегодня можно получить за золотой лом

На стоимость золотого лома влияет целый ряд факторов. В частности, цена этого металла на мировом рынке.

Какая стоимость золотого лома сегодня?

Также на цену золотого лома влияет проба, пишет 24 Канал.

Обратите внимание! Проба – число, которое указывает на долю золота в сплаве. Чтобы определить этот показатель, необходимо разделить указанное значение на 10. Например, если проба – 585, там – 58,5% золота, 750 – 75%.

Закупочные цены НБУ за лом ощутимо выросли, по состоянию на сегодня, такие:

если изделие имеет 333 пробу – 1 872,19 гривны за грамм

золото 375 пробы – 2 108,32 гривны за грамм;

500 пробы – 2 811,10 гривны за грамм;

583 пробы – 3 277,74 гривны за грамм;

585 пробы – 3 288,98 гривны за грамм;

750 пробы – 4 216,64 гривны за грамм;

900 пробы – 5 059,97 гривны за грамм;

999 пробы – 5 616,57 гривны за грамм.

Что происходит с ценами на золото сейчас?