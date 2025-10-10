Ціна летить вниз: цей метал втрачає свої позиції на ринку
- Спотова вартість золота знизилася до 3 992,97 долара за унцію після рекордного рівня 4 059,05 долара.
- Золото зросло на понад 53% з початку року.
В середу спотова вартість золота сягнула рекордного рівня. Тоді ціна за унцію склала – 4 059,05 долара. Згодом цей метал почав дешевшати.
Яка зараз вартість золота?
Станом на зараз, спотова вартість золота – 3 992,97 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зверніть увагу! Теперішня вартість золота на майже 2,7% більша ніж на початку тижня.
Золото більше не є просто захисним активом, воно стає наступальним. У цьому середовищі воно є найсильнішою альтернативою долара та справжнім показником довіри до світової фінансової системи,
– заявив операційний директор Allegiance Gold Алекс Ебкаріан.
Потрібно розуміти, що подорожчання золота стало наслідком сукупності факторів, зокрема:
- активності Центробанків (регулятори закуповували золото);
- геополітичної невизначеності;
- очікування зниження ставок ФРС (імовірно, їх знизять на 25 базисних пунктів у жовтні).
Що відбувається з цінами на золото зараз?
Під впливом світових трендів відкоригував закупівельні ціни НБУ. Сьогодні регулятор "купує" банківський метал (найвищої проби) за 5 343,06 гривні за грам.
1 жовтня золото було відчутно дешевшим. Тоді воно коштувало – 3 891,96 долара за унцію.
Для порівняння, ще 1 вересня ціна золота була відчутно нижча. Тоді цей метал мав ціну – 3 477,56 долара за унцію