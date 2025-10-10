В середу спотова вартість золота сягнула рекордного рівня. Тоді ціна за унцію склала – 4 059,05 долара. Згодом цей метал почав дешевшати.

Яка зараз вартість золота?

Станом на зараз, спотова вартість золота – 3 992,97 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Новий удар для Кремля: ще одна країна може відмовитись від російської нафти

Зверніть увагу! Теперішня вартість золота на майже 2,7% більша ніж на початку тижня.

Золото більше не є просто захисним активом, воно стає наступальним. У цьому середовищі воно є найсильнішою альтернативою долара та справжнім показником довіри до світової фінансової системи,

– заявив операційний директор Allegiance Gold Алекс Ебкаріан.

Потрібно розуміти, що подорожчання золота стало наслідком сукупності факторів, зокрема:

активності Центробанків (регулятори закуповували золото);

геополітичної невизначеності;

очікування зниження ставок ФРС (імовірно, їх знизять на 25 базисних пунктів у жовтні).

Цікаво! Золото зросло на понад 53% з початку року.

Що відбувається з цінами на золото зараз?