Цена летит вниз: этот металл теряет свои позиции на рынке
- Спотовая стоимость золота снизилась до 3 992,97 доллара за унцию после рекордного уровня 4 059,05 доллара.
- Золото выросло более чем на 53% с начала года.
В среду спотовая стоимость золота достигла рекордного уровня. Тогда цена за унцию составила – 4 059,05 доллара. Впоследствии этот металл начал дешеветь.
Какая сейчас стоимость золота?
По состоянию на сейчас, спотовая стоимость золота – 3 992,97 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Обратите внимание! Нынешняя стоимость золота почти на 2,7% больше чем в начале недели.
Золото больше не является просто защитным активом, оно становится наступательным. В этой среде оно является сильнейшей альтернативой доллара и настоящим показателем доверия к мировой финансовой системе,
– заявил операционный директор Allegiance Gold Алекс Эбкариан.
Нужно понимать, что подорожание золота стало следствием совокупности факторов, в частности:
- активности Центробанков (регуляторы закупали золото);
- геополитической неопределенности;
- ожидания снижения ставок ФРС (предположительно, их снизят на 25 базисных пунктов в октябре).
Интересно! Золото выросло более чем на 53% с начала года.
Что происходит с ценами на золото сейчас?
Под влиянием мировых трендов откорректировал закупочные цены НБУ. Сегодня регулятор "покупает" банковский металл (самой высокой пробы) по 5 343,06 гривны за грамм.
1 октября золото было ощутимо дешевле. Тогда оно стоило – 3 891,96 доллара за унцию.
Для сравнения, еще 1 сентября цена золота была ощутимо ниже. Тогда этот металл имел цену – 3 477,56 доллара за унцию