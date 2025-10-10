В среду спотовая стоимость золота достигла рекордного уровня. Тогда цена за унцию составила – 4 059,05 доллара. Впоследствии этот металл начал дешеветь.

Какая сейчас стоимость золота?

По состоянию на сейчас, спотовая стоимость золота – 3 992,97 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Нынешняя стоимость золота почти на 2,7% больше чем в начале недели.

Золото больше не является просто защитным активом, оно становится наступательным. В этой среде оно является сильнейшей альтернативой доллара и настоящим показателем доверия к мировой финансовой системе,

– заявил операционный директор Allegiance Gold Алекс Эбкариан.

Нужно понимать, что подорожание золота стало следствием совокупности факторов, в частности:

активности Центробанков (регуляторы закупали золото);

геополитической неопределенности;

ожидания снижения ставок ФРС (предположительно, их снизят на 25 базисных пунктов в октябре).

Интересно! Золото выросло более чем на 53% с начала года.

Что происходит с ценами на золото сейчас?