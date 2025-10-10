Чому Індія може скоротити імпорт російської нафти?

Аби стимулювати Індію відмовитись від російської нафти, США ввели мита, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Скотт Бессент

Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки

Ми ввели щодо Індії мита у розмірі 25% у зв'язку з російською нафтою. Думаю, невдовзі ми побачимо зміну балансу, а саме вони почнуть купувати менше за російську нафту і більше за американську.

Зауважте! Бессент очікує, що цей перерозподіл відбудеться найближчими днями або місяцями.

Що відомо про імпорт російської нафти Індією?

  • Станом на зараз, Росія забезпечує приблизно 40% від нафтових потреб Індії. Саме Нью-Делі вважають найбільшим покупцем російської морської нафти.

  • Індія збільшила імпорт російської нафти через те, що вона значно дешевша. Як відомо, з 2022 року Нью-Делі вдалося зекономити приблизно 17 мільярдів доларів таким чином.

  • Проте, мита, які вводить Трамп, можуть принести Індії значні збитки. Ці втрати будуть відчутніші ніж зекономлені кошти, повідомляє Reuters.

Цікаво! До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російська нафта забезпечувала приблизно 1% від потреб Індії.