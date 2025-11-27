Відбулося падіння: яка ціна золота встановлена сьогодні

На минулій сесії золото майже досягло двотижневого максимуму. Проте сьогодні його ціна дещо впала. На ситуацію з цим металом, зокрема, вплинули очікування інвесторів, відносно подальшого зниження ставки ФРС.

Як змінилась вартість золота 27 листопада?

Спотова ціна золота сьогодні впала на 0,2% і сягнула – 4 156,89 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Для порівняння, 20 жовтня золото встановило ціновий рекорд. Тоді воно сягнуло – 4 381,21 долара за унцію, повідомляє Reuters. Теперішня ціна золота на 5% нижча ніж вказаний максимум.

Зверніть увагу! Зараз ключовим рівнем золота вважають ціну – 4 000 доларів за унцію. Проте, імовірно, що до кінця року воно зросте до 4 200 доларів за унцію.

Фактори, які ми бачимо на користь ринку золота, залишаються переважно незмінними, включаючи уповільнення зростання США, що призводить до зниження процентних ставок та ослаблення долара США, стійкий попит на безпечні активи та продовження активних покупок центральним банком,

– наголосив аналітик Julius Baer Карстен Менке.

Зауважимо, що зараз ринок очікує на можливе зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у грудні. Аналітики розходяться в думках, чи це відбудеться. Проте на цьому тижні очікування посилились на фоні коментарів представників ФРС.

Ймовірність зниження зараз така:

на цьому тижні вона складає – 85%;

а ще на минулому, це значення було відчутно менше і складало – 30%.

Важливо! Потрібно розуміти, що золото "почуває" себе надзвичайно добре, саме в умовах низьких процентних ставок.

Як змінилась вартість інших дорогоцінних металів в кінці листопада?