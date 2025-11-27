Произошло падение: какая цена золота установлена сегодня
- Спотовая цена золота упала на 0,2% до 4 156,89 доллара за унцию, что на 5% ниже максимума 20 октября.
- Ожидается возможное снижение ставки ФРС в декабре, что может повлиять на рынок золота.
На прошлой сессии золото почти достигло двухнедельного максимума. Однако сегодня его цена несколько упала. На ситуацию с этим металлом, в частности, повлияли ожидания инвесторов, относительно дальнейшего снижения ставки ФРС.
Как изменилась стоимость золота 27 ноября?
Спотовая цена золота сегодня упала на 0,2% и достигла – 4 156,89 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Для сравнения, 20 октября золото установило ценовой рекорд. Тогда оно достигло – 4 381,21 доллара за унцию, сообщает Reuters. Нынешняя цена золота на 5% ниже указанного максимума.
Обратите внимание! Сейчас ключевым уровнем золота считают цену – 4 000 долларов за унцию. Однако, вероятно, что до конца года оно вырастет до 4 200 долларов за унцию.
Факторы, которые мы видим в пользу рынка золота, остаются преимущественно неизменными, включая замедление роста США, что приводит к снижению процентных ставок и ослабление доллара США, устойчивый спрос на безопасные активы и продолжение активных покупок центральным банком,
– отметил аналитик Julius Baer Карстен Менке.
Заметим, что сейчас рынок ожидает возможного снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре. Аналитики расходятся во мнениях, произойдет ли это. Однако на этой неделе ожидания усилились на фоне комментариев представителей ФРС.
Вероятность снижения сейчас такова:
- на этой неделе она составляет – 85%;
- а еще на прошлой, это значение было ощутимо меньше и составляло – 30%.
Важно! Нужно понимать, что золото "чувствует" себя очень хорошо, именно в условиях низких процентных ставок.
Как изменилась стоимость других драгоценных металлов в конце ноября?
Спотовая цена на серебро выросла. Она сегодня увеличилась на 0,1% и теперь составляет – 53,39 доллара за унцию.
Платина также подорожала. Цена этого металла выросла на 0,9%. Сегодня унция платины стоит – 1 602,10 доллара.
Палладий остается стабилен. Сейчас стоимость такого металла составляет – 1 422,65 доллара за унцию.