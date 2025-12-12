Майже досягнуло максимуму: золото встановило шокуючий рекорд за майже 2 місяці

Сьогодні вартість золота зросла на більш як 1%. Зараз цей метал має ціну, яка є семитижневим максимумом. Цьому, зокрема, сприяв слабкий долар.

Як зріс в ціні долар 12 грудня?

Вартість золота сьогодні зросла до 4 327,31 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Для розуміння, максимум у 2025 році було досягнуто у жовтні. Тоді ціна цього металу склала – 4 381,21 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Які фактори сприяли здорожчанню золота:

високий попит на безпечні активи;

загальна геополітична нестабільність;

напруження між Венесуелою та США

До того ж важливу роль відіграло різке зростання щотижневих заявок на допомогу з безробіття в США. На минулому тижні їхня кількість збільшилась найбільше за останні 4,5 роки.

Не варто забувати і про те, що 10 грудня було знижено ключову ставку ФРС на 25 базисних пунктів. Для золота це стало хорошою новиною. Адже недохідні активи "виграють" при низьких процентних ставках.

Тим часом, цього тижня в Індії спостерігалося зростання знижок на золото, оскільки попит залишався низьким, незважаючи на весільний сезон, тоді як високі спотові ціни знизили попит у Китаї,

– наголошує видання.

Як змінилась ціна срібла у грудні 2025?

Спотова вартість срібла сьогодні зросла на 0,8%. Тепер цей метал коштує – 64,09 долара за унцію Зараз срібло "прямує" до тижневого зростання у розмірі – 10%.

Срібло підтримується промисловим попитом на тлі побоювань щодо дефіциту, постійного напруження ринку та спекулятивного ажіотажу, переважно з боку роздрібних інвесторів, що сприяло притоку коштів до срібних ET,

– наголосив керівник відділу сировинної стратегії Saxo Bank Оле Хансен.

Цікаво! Цьогоріч золото зросло в ціні на понад 100%.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?