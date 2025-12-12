Почти достигло максимума: золото установило шокирующий рекорд за почти 2 месяца

Сегодня стоимость золота выросла на более чем 1%. Сейчас этот металл имеет цену, которая является семинедельным максимумом. Этому, в частности, способствовал слабый доллар.

Как вырос в цене доллар 12 декабря?

Стоимость золота сегодня выросла до 4 327,31 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Для понимания, максимум в 2025 году был достигнут в октябре. Тогда цена этого металла составила – 4 381,21 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Какие факторы способствовали подорожанию золота:

высокий спрос на безопасные активы;

общая геополитическая нестабильность;

напряжение между Венесуэлой и США

К тому же важную роль сыграл резкий рост еженедельных заявок на пособие по безработице в США. На прошлой неделе их количество увеличилось больше всего за последние 4,5 года.

Не стоит забывать и о том, что 10 декабря была снижена ключевая ставка ФРС на 25 базисных пунктов. Для золота это стало хорошей новостью. Ведь недоходные активы "выигрывают" при низких процентных ставках.

Между тем, этой неделе в Индии наблюдался рост скидок на золото, поскольку спрос оставался низким, несмотря на свадебный сезон, тогда как высокие спотовые цены снизили спрос в Китае,

– отмечает издание.

Как изменилась цена серебра в декабре 2025 года?

Спотовая стоимость серебра сегодня выросла на 0,8%. Теперь этот металл стоит – 64,09 доллара за унцию Сейчас серебро "направляется" к недельному росту в размере – 10%.

Серебро поддерживается промышленным спросом на фоне опасений относительно дефицита, постоянного напряжения рынка и спекулятивного ажиотажа, преимущественно со стороны розничных инвесторов, что способствовало притоку средств в серебряных ET,

– отметил руководитель отдела сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен.

Интересно! В этом году золото выросло в цене более чем на 100%.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?