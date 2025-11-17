Що відбувається з цінами на золото зараз?
Ціни на золото стабільна, зокрема, через те, що інвестори очікували економічні дані США на цьому тижні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Важливо! Завдяки цим даним, інвестори хотіли отримати підказки, відносно того, як може змінитись ставка ФРС.
Спотова вартість золота сьогодні сягнула – 4 077,57 долара за унцію. Імовірно, вона поки залишатиметься стабільною.
Спотові ціни стабільні, оскільки купівля інвесторами золота як захист від невизначеності на ринку після падіння цін минулого тижня частково компенсувала тиск з боку твердого долара США та зменшила очікування щодо зниження ставки ФРС,
– сказав аналітик Swissquote Карло Альберто Де Каса.
Також ціна золота коригується під впливом:
- зростання індексу долара;
- імовірності зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у грудні (зараз трейдери оцінюють цю вірогідність у 45%, а ще на минулому тижню вона була – 62%).
Зверніть увагу! За 2025 рік ціна золота зросла на 56%. Рекорд був встановлений 20 жовтня, тоді унція сягнула – 4 381,21 долара, повідомляє Reuters. Зараз деякі аналітики вважають, що цей метал продовжить дорожчати. Він може досягти 5 тисяч доларів у 2026.
Яка вартість інших дорогоцінних металів?
Спотова ціна срібла зросла на 0,9%. Вона сягнула 51,02 долара за унцію.
Платина подорожчала на 0,4%. Ціна за унцію цього металу склала – 1 547,80 долара.
Збільшилась і ціна на паладій – на 0,1%. Тепер цей метал коштує – 1 385,75 долара.