Що відбувається з цінами на золото зараз?

Ціни на золото стабільна, зокрема, через те, що інвестори очікували економічні дані США на цьому тижні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Важливо! Завдяки цим даним, інвестори хотіли отримати підказки, відносно того, як може змінитись ставка ФРС.

Спотова вартість золота сьогодні сягнула – 4 077,57 долара за унцію. Імовірно, вона поки залишатиметься стабільною.

Спотові ціни стабільні, оскільки купівля інвесторами золота як захист від невизначеності на ринку після падіння цін минулого тижня частково компенсувала тиск з боку твердого долара США та зменшила очікування щодо зниження ставки ФРС,

– сказав аналітик Swissquote Карло Альберто Де Каса.

Також ціна золота коригується під впливом:

зростання індексу долара;

імовірності зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у грудні (зараз трейдери оцінюють цю вірогідність у 45%, а ще на минулому тижню вона була – 62%).

Зверніть увагу! За 2025 рік ціна золота зросла на 56%. Рекорд був встановлений 20 жовтня, тоді унція сягнула – 4 381,21 долара, повідомляє Reuters. Зараз деякі аналітики вважають, що цей метал продовжить дорожчати. Він може досягти 5 тисяч доларів у 2026.

Яка вартість інших дорогоцінних металів?