20 жовтня, 16:40
Цей метал може коштувати 5 000 доларів за унцію: його ціна росте як на дріжджах
Основні тези
- HSBC прогнозує, що ціна золота може зрости до 5 000 доларів за унцію у першій половині 2026 року.
- Золото зараз дорожчає через геополітичну напруженість, активність Центробанків, очікувань зниження ставок ФРС та економічну невизначеність через тарифи.
Золото продовжує дорожчати. Цей метал за 2025 зріс в ціні на майже 60%.У минулу п'ятницю він сягнув – 4 378,69 долара за унцію.
Як може зрости в ціні золото?
Hongkong & Shanghai Banking Corporation (HSBC) прогнозує, що у першій половині 2026 року унція золота може подорожчати до 5 000 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Подорожчання золота відбуватиметься через:
- вплив нових учасників ринку;
- підвищені ризики;
- попит на безпечні активи.
Зараз золото зростає в ціні внаслідок:
- геополітичної напруженості;
- активності Центробанків;
- очікування зниження ставок ФРС;
- економічної невизначеності, яка виникає через тарифи.
Ми вважаємо, що багато з цих нових покупців, ймовірно, залишаться в золотому секторі – навіть після завершення зростання – не стільки через зростання вартості золота, скільки через його диверсифікацію та властивості "безпечної гавані",
– каже HSBC.