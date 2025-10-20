Золото продолжает дорожать. Этот металл за 2025 год вырос в цене почти на 60%, в прошлую пятницу он достиг 4 378,69 доллара за унцию.

Как может вырасти в цене золото?

Hongkong & Shanghai Banking Corporation (HSBC) прогнозирует, что в первой половине 2026 года унция золота может подорожать до 5 000 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Подорожание золота будет происходить из-за:

влияния новых участников рынка;

повышенных рисков;

спроса на безопасные активы.

Сейчас золото растет в цене вследствие:

геополитической напряженности;

активности Центробанков;

ожидания снижения ставок ФРС;

экономической неопределенности, которая возникает из-за тарифов.

Мы считаем, что многие из этих новых покупателей, вероятно, останутся в золотом секторе – даже после завершения роста – не столько из-за роста стоимости золота, сколько из-за его диверсификации и свойства "безопасной гавани",

– говорит HSBC.

Какая сейчас цена золота?