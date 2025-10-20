Как может вырасти в цене золото?
Hongkong & Shanghai Banking Corporation (HSBC) прогнозирует, что в первой половине 2026 года унция золота может подорожать до 5 000 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Подорожание золота будет происходить из-за:
- влияния новых участников рынка;
- повышенных рисков;
- спроса на безопасные активы.
Сейчас золото растет в цене вследствие:
- геополитической напряженности;
- активности Центробанков;
- ожидания снижения ставок ФРС;
- экономической неопределенности, которая возникает из-за тарифов.
Мы считаем, что многие из этих новых покупателей, вероятно, останутся в золотом секторе – даже после завершения роста – не столько из-за роста стоимости золота, сколько из-за его диверсификации и свойства "безопасной гавани",
– говорит HSBC.