Как может вырасти в цене золото?

Hongkong & Shanghai Banking Corporation (HSBC) прогнозирует, что в первой половине 2026 года унция золота может подорожать до 5 000 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Подорожание золота будет происходить из-за:

  • влияния новых участников рынка;
  • повышенных рисков;
  • спроса на безопасные активы.

Сейчас золото растет в цене вследствие:

  • геополитической напряженности;
  • активности Центробанков;
  • ожидания снижения ставок ФРС;
  • экономической неопределенности, которая возникает из-за тарифов.

Мы считаем, что многие из этих новых покупателей, вероятно, останутся в золотом секторе – даже после завершения роста – не столько из-за роста стоимости золота, сколько из-за его диверсификации и свойства "безопасной гавани",
– говорит HSBC.

Какая сейчас цена золота?

  • Сегодня золото несколько восстановилось после падения. Оно достигло – 4 254,59 доллара за унцию, по состоянию на утро, отмечает Reuters.

  • Рост цен на мировом рынке повлиял и на закупочные цены НБУ. Сегодня регулятор установил стоимость грамма банковского металла на уровне – 5 705,02 гривны.