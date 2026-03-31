На золото чекав найгірший місяць за останні 17 років: як на ситуацію вплинув Трамп

Сьогодні ціна золота зросла. Це сталося на тлі тенденцій, які вказують на деескалацію конфлікту на Близькому Сході.Також важливу роль зіграла зміна цін на енергоносії.

Яка ситуація з золотом зараз?

Ринок готувався до найгіршого місяця для золота за понад 17 років, повідомляє Reuters.

Ціни на золото зростають на початку торгів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні після того, як президент США Дональд Трамп заявив помічникам, що готовий припинити військову кампанію США проти Ірану. Це викликало реакцію фінансових ринків, спрямовану на підвищення ризику,

– сказав керівник відділу глобальної макроекономіки Tastylive Ілля Співак.

Наразі ціни змінились так:

Спотова ціна на золото зросла на 1,1%, вона сягнула – 4 561,68 долара за унцію.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою у квітні збільшились на 0,7% до 4 590 доларів.

На золото відчутно вплинуло і падіння долара. Адже тепер злитки, деноміновані в доларах – стали більш доступні для власників інших валют.

Зауважимо, ціни на нафту та золото сколихнула нова заява американського президента. Трамп сказав, що він може закінчити війну на Близькому Сході раніше. Навіть, якщо Ормузька протока і далі залишатиметься частково закритою, повідомляє Reuters.

Цікаво! Трамп вказав, що операція, покликана відкрити Ормузьку протоку, може бути проведена пізніше.

Цього місяця ціни на злитки впали більш ніж на 13%, що ставить їх на шлях найстрімкішого падіння з жовтня 2008 року, обтяженого зміцненням долара та згасанням очікувань щодо зниження процентної ставки в США цього року. Ціни все ще зросли приблизно на 5% за квартал,

– вказує видання.

Goldman Sach повідомив про те, що вони очікують здорожчання золота до 5 400 долара до кінця 2026 року, цьому сприятимуть:

пом'якшення монетарної політики ФРС;

диверсифікації Центробанку.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?