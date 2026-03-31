Золото ждал худший месяц за последние 17 лет: как на ситуацию повлиял Трамп

Сегодня цена золота выросла. Это произошло на фоне тенденций, которые указывают на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Также важную роль сыграло изменение цен на энергоносители.

Какая ситуация с золотом сейчас?

Рынок готовился к худшему месяцу для золота за более чем 17 лет, сообщает Reuters.

Цены на золото растут в начале торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе после того, как президент США Дональд Трамп заявил помощникам, что готов прекратить военную кампанию США против Ирана. Это вызвало реакцию финансовых рынков, направленную на повышение риска,

– сказал руководитель отдела глобальной макроэкономики Tastylive Илья Спивак.

Сейчас цены изменились так:

Спотовая цена на золото выросла на 1,1%, она достигла – 4 561,68 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле увеличились на 0,7% до 4 590 долларов.

На золото ощутимо повлияло и падение доллара. Ведь теперь слитки, деноминированные в долларах – стали более доступны для владельцев других валют.

Заметим, цены на нефть и золото всколыхнуло новое заявление американского президента. Трамп сказал, что он может закончить войну на Ближнем Востоке раньше. Даже если Ормузский пролив и дальше будет оставаться частично закрытым, сообщает Reuters.

Интересно! Трамп указал, что операция, призванная открыть Ормузский пролив, может быть проведена позже.

В этом месяце цены на слитки упали более чем на 13%, что ставит их на путь самого стремительного падения с октября 2008 года, отягощенного укреплением доллара и угасанием ожиданий по снижению процентной ставки в США в этом году. Цены все еще выросли примерно на 5% за квартал,

– указывает издание.

Goldman Sach сообщил о том, что они ожидают подорожания золота до 5 400 доллара до конца 2026 года, этому будут способствовать:

смягчение монетарной политики ФРС;

диверсификации Центробанка.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?