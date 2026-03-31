Золото ждал худший месяц за последние 17 лет: как на ситуацию повлиял Трамп
31 марта, 14:00
Золото ждал худший месяц за последние 17 лет: как на ситуацию повлиял Трамп

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Цены на золото выросли на фоне падения доллара и деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, достигнув 4 561,68 доллара за унцию.
  • В этом месяце цены на слитки упали более чем на 13%.

Сегодня цена золота выросла. Это произошло на фоне тенденций, которые указывают на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Также важную роль сыграло изменение цен на энергоносители.

Какая ситуация с золотом сейчас?

Рынок готовился к худшему месяцу для золота за более чем 17 лет, сообщает Reuters.

Цены на золото растут в начале торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе после того, как президент США Дональд Трамп заявил помощникам, что готов прекратить военную кампанию США против Ирана. Это вызвало реакцию финансовых рынков, направленную на повышение риска, 
– сказал руководитель отдела глобальной макроэкономики Tastylive Илья Спивак.

Сейчас цены изменились так:

  • Спотовая цена на золото выросла на 1,1%, она достигла – 4 561,68 доллара за унцию.
  • Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле увеличились на 0,7% до 4 590 долларов.

На золото ощутимо повлияло и падение доллара. Ведь теперь слитки, деноминированные в долларах – стали более доступны для владельцев других валют.

Заметим, цены на нефть и золото всколыхнуло новое заявление американского президента. Трамп сказал, что он может закончить войну на Ближнем Востоке раньше. Даже если Ормузский пролив и дальше будет оставаться частично закрытым, сообщает Reuters.

Интересно! Трамп указал, что операция, призванная открыть Ормузский пролив, может быть проведена позже.

В этом месяце цены на слитки упали более чем на 13%, что ставит их на путь самого стремительного падения с октября 2008 года, отягощенного укреплением доллара и угасанием ожиданий по снижению процентной ставки в США в этом году. Цены все еще выросли примерно на 5% за квартал, 
– указывает издание.

Goldman Sach сообщил о том, что они ожидают подорожания золота до 5 400 доллара до конца 2026 года, этому будут способствовать:

  • смягчение монетарной политики ФРС;
  • диверсификации Центробанка.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?

  • Спотовая стоимость серебра сегодня выросла на 2,9%. Она увеличилась до 72,04 доллара за унцию.

  • Стоимость платины выросла на 0,6%. Теперь она стоит – 1 911,15 доллара за унцию.

  • Палладий, в свою очередь, подорожал на 2%. Теперь его цена – 1 434,23 доллара за унцию.