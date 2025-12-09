Тренд і досі актуальний: як золото подорожчало сьогодні

Золото продовжує дорожчати. Цьому сприяє багато факторів. Зокрема, очікування зниження ставки ФРС на засіданні 9 – 10 грудня. Також "підкріплює" зростання цього металу – слабкий долар.

Як зросла ціна золота 9 грудня?

Спотова вартість золота зросла на 0,36%. Вона сягнула – 4 203,65 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Експерти також очікують, що незабаром буде окреслено шлях повільнішого пом'якшення монетарної політики. Цей фактор також впливає на ціну золота.

З огляду на триваючу геополітичну турбулентність, яка посилює привабливість дорогоцінного металу як безпечної гавані, та помірковані перспективи Федеральної резервної системи, яка залишається під політичним тиском щодо зниження вартості запозичень, шлях найменшого опору для золота залишається вгору,

– наголосив аналітик ActivTrades Рікардо Євангеліста.

На думку аналітика, золото може повернутися до рівня 4 300 доларів найближчим часом. Це станеться, якщо ФРС підтвердить низку очікувань.

Нагадаємо, максимум вартості золота у 2025 році, було встановлено у жовтні. Він склав – 4 381,21 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Зверніть увагу! Станом на зараз, відомо, що ставка ФРС може знизитись на 25 базисних пунктів. Аналітики оцінюють цю імовірність у – 89,4%.

Окрім цього, вартість золота коригується під впливом:

ситуації на ринку праці США;

очікуваного рівня інфляції ФРС;

покращення споживчих настроїв.

Що відбувається з ціною на срібло зараз?

Ціна на срібло сьогодні зросла на 0,74%. Вона сягнула – 58,56 долара за унцію.

До кінця року ціни на срібло можуть консолідуватися в широкому діапазоні від 55 до 60 доларів залежно від того, як розвиватимуться очікування щодо монетарної політики,

– каже старший стратег з фінансових ринків Exness Дат Тонг.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали 9 грудня 2025?