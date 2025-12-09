Що відомо про аукціон, відносно судна USKO MFU?

Перемогло на торгах одеське ТОВ "Уневерсал ЛТД", яке належить Галині Беднарській, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Prozorro.Продажі".

"Придбали" судно за пропозицію – 2,48 мільйона гривень. Водночас покупцю доведеться сплатити 4,42 мільйона митних платежів.

Потрібно зауважити, що як повідомляє АРМА, судно має низку проблем. Його потрібно доопрацювати, адже:

USKO MFU має вм'ятини на бортах;

на судні пошкоджено навігаційне обладнання;

до того ж головний двигун судна потребує капітального ремонту через тривалий простій.

Експерти вважають, що USKO MFU, попри всі недоліки, має значний інвестиційний потенціал. Зокрема, через наявність там – основного силового агрегата. А також:

через можливість переобладнання;

та відновлення.

Актив є привабливим як для майбутнього комерційного використання, так і для компаній, що спеціалізуються на судноремонті або утилізації морського транспорту,

– наголошує АРМА.



Як виглядає судно USKO MFU, що перебуває під арештом в Україні / Фото War.Sanction

Що відомо про арештоване судно USKO MFU?