Ціна золота сягнула мінімуму через політику Трампа

Ціна золота сягнула мінімуму за більш як місяць. За сьогоднішню сесію цей метал впав на майже 3%. Цьому, зокрема, сприяло зміцнення долара та здорожчання нафти.

Які фактори впливають на ціну золота зараз?

На ціну золота також вплинули побоювання, що Центробанк США зберігатиме обмежувальну політику, повідомляє Reuters.

Вартість золота впала на 3,2%. Цей метал сягнув – 4 844,20 доларів за унцію. Для розуміння, це найнижчий рівень, починаючи з 6 лютого.

А ф'ючерси на золото в США з поставкою у квітні знизились аналогічно на 3,2%. Вони впали до 4 845,50 доларів за унцію.

Вищі ціни на енергоносії через триваючу ескалацію війни розпалюють інфляцію – одна з причин, чому Федеральна резервна система може бути не в змозі знизити ставки, полягає в тому, що ціни на золото тримаються під тиском,

– вказує директор з торгівлі металами в High Ridge Future Девід Мегер.

Наразі ринок очікує, що ФРС збереже ставку, повідомляє Reuters. Також на засіданні має бути озвучена думка, щодо дій Трампа на Близькому Сході.

Важливо! Потрібно розуміти, що рішення Трампа розпочати конфлікт на Близькому Сході вплине на економіку США. Зокрема, рівень інфляції та майбутню монетарну політику.

Майже через три тижні після початку конфлікту в Ірані майже немає ознак деескалації, внаслідок чого ф'ючерси на Brent залишаються вище 100 доларів за барель, що, своєю чергою, загрожує зростом інфляції, оскільки зростання цін на енергоносії впливає на економіку в цілому,

– вказує видання.

Свій вплив мав і звіт Міністерства праці. Він показав, що у лютому ціни виробників у США зросли більше ніж очікувалось. До того ж цей процес може прискоритись через війну.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?