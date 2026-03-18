Цена золота достигла минимума из-за политики Трампа

Цена золота достигла минимума за более чем месяц. За сегодняшнюю сессию этот металл упал почти на 3%. Этому, в частности, способствовало укрепление доллара и подорожание нефти.

Какие факторы влияют на цену золота сейчас?

На цену золота также повлияли опасения, что Центробанк США будет сохранять ограничительную политику, сообщает Reuters.

Стоимость золота упала на 3,2%. Этот металл достиг – 4 844,20 долларов за унцию. Для понимания, это самый низкий уровень, начиная с 6 февраля.

А фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле снизились аналогично на 3,2%. Они упали до 4 845,50 долларов за унцию.

Высокие цены на энергоносители из-за продолжающейся эскалации войны разжигают инфляцию – одна из причин, почему Федеральная резервная система может быть не в состоянии снизить ставки, заключается в том, что цены на золото держатся под давлением,

– указывает директор по торговле металлами в High Ridge Future Дэвид Мегер.

Сейчас рынок ожидает, что ФРС сохранит ставку, сообщает Reuters. Также на заседании должно быть озвучено мнение, относительно действий Трампа на Ближнем Востоке.

Важно! Нужно понимать, что решение Трампа начать конфликт на Ближнем Востоке повлияет на экономику США. В частности, уровень инфляции и будущую монетарную политику.

Почти через три недели после начала конфликта в Иране почти нет признаков деэскалации, в результате чего фьючерсы на Brent остаются выше 100 долларов за баррель, что, в свою очередь, грозит ростом инфляции, поскольку рост цен на энергоносители влияет на экономику в целом,

– указывает издание.

Свое влияние имел и отчет Министерства труда. Он показал, что в феврале цены производителей в США выросли больше чем ожидалось. К тому же этот процесс может ускориться из-за войны.

