Абсолютний рекорд: як зросла ціна на золото через погрози Трампа
- Ціна золота досягла рекордних 4 721,91 долара за унцію через погрози Трампа щодо тарифів проти ЄС та ослаблення долара.
- Протягом другого терміну Трампа, ціни на золото зросли на 70%, а срібло піднялося у вартості на понад 200%.
Сьогодні вартість золота вперше сягнула 4 700 доларів за унцію. Це абсолютний рекорд. Також відчутно зросла вартість срібла на фоні складної геополітичної ситуації.
Скільки коштує унція золота 20 січня 2026 року?
Спотова вартість золота зросла на 1%. Тепер цей метал коштує – 4 717,03 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Теплі речі та безплатна їжа: мешканці двох областей зможуть отримати допомогу
Важливо! Саме під час сьогоднішньої сесії золото встановило рекорд, сягнувши – 4 721,91 долара за унцію.
Що саме зараз впливає на ціну золота:
- погрози Трампа впровадити додаткові тарифи проти ЄС, збільшили попит на безпечні активи, повідомляє Bloomberg;
- ослаблення долара (ця валюта впала до найнижчого рівня за тиждень).
Революційний політичний підхід Трампа до міжнародних справ і бажання знизити процентні ставки дуже добре підходять для дорогоцінних металів, що відображається у шаленому злеті золота та срібла,
– сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.
Зауважимо, що протягом другого терміну Трампа, ціни на дорогоцінні метали змінились так:
- золото зросло в ціні наі більш як 70% з початку президентства Трампа;
- а вартість срібла злетіла – на понад 200%.
Наразі геополітична ситуація погіршується під впливом заяв Трампа, щодо Гренландії. Нагадаємо, американський президент прагне отримати контроль над цією автономною установою, яка перебуває у складі Данії.
Як змінилась ціна срібла сьогодні?
Спотова вартість срібла сьогодні впала на – 0,5%. Вона сягнула – 94,23 долара за унцію. Водночас під час сьогоднішньої сесії було встановлено ціновий рекорд – 94,72 долара за унцію.
Очікується, що дорогоцінні метали залишатимуться найяскравішим вираженням панівного захисного настрою на ринках, доки шлях переговорів не стане чіткішим,
– наголосив дослідник-стратег Pepperstone Ахмад Ассірі.
Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали зараз?
Платина під час сьогоднішньої сесії зросла в ціні на 0,6%. Тепер вона коштує – 2 387,55 долара за унцію.
Паладій, своєю чергою, сьогодні зріс на 0,2%. Зараз ціна цього металу складає – 1 845,75 долара за унцію.