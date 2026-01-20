Абсолютний рекорд: як зросла ціна на золото через погрози Трампа

Сьогодні вартість золота вперше сягнула 4 700 доларів за унцію. Це абсолютний рекорд. Також відчутно зросла вартість срібла на фоні складної геополітичної ситуації.

Скільки коштує унція золота 20 січня 2026 року?

Спотова вартість золота зросла на 1%. Тепер цей метал коштує – 4 717,03 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Важливо! Саме під час сьогоднішньої сесії золото встановило рекорд, сягнувши – 4 721,91 долара за унцію.

Що саме зараз впливає на ціну золота:

погрози Трампа впровадити додаткові тарифи проти ЄС, збільшили попит на безпечні активи, повідомляє Bloomberg;

ослаблення долара (ця валюта впала до найнижчого рівня за тиждень).

Революційний політичний підхід Трампа до міжнародних справ і бажання знизити процентні ставки дуже добре підходять для дорогоцінних металів, що відображається у шаленому злеті золота та срібла,

– сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Зауважимо, що протягом другого терміну Трампа, ціни на дорогоцінні метали змінились так:

золото зросло в ціні наі більш як 70% з початку президентства Трампа;

а вартість срібла злетіла – на понад 200%.

Наразі геополітична ситуація погіршується під впливом заяв Трампа, щодо Гренландії. Нагадаємо, американський президент прагне отримати контроль над цією автономною установою, яка перебуває у складі Данії.

Як змінилась ціна срібла сьогодні?

Спотова вартість срібла сьогодні впала на – 0,5%. Вона сягнула – 94,23 долара за унцію. Водночас під час сьогоднішньої сесії було встановлено ціновий рекорд – 94,72 долара за унцію.

Очікується, що дорогоцінні метали залишатимуться найяскравішим вираженням панівного захисного настрою на ринках, доки шлях переговорів не стане чіткішим,

– наголосив дослідник-стратег Pepperstone Ахмад Ассірі.

Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали зараз?